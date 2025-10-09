Колишні топменеджери Twitter досягли угоди з Ілоном Маском

Американський мільярдер Ілон Маск погодився врегулювати позов на понад $128 млн, який подали колишні топменеджери Twitter після його придбання компанії у 2022 році.

Про це йдеться в оновлених матеріалах, поданих до Північного окружного суду США штату Каліфорнія, пише The Verge.

Позов проти Маска подали колишній генеральний директор Twitter Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сегал, юрисконсульт Віджая Гадде та головний юрисконсульт Шон Еджетт. Вони вимагали компенсацію за невиплачену вихідну допомогу, оцінену більш ніж у 128 мільйонів доларів.

Сторони дійшли угоди, деталі якої не розголошуються. У документах зазначено, що врегулювання залежить від виконання певних умов найближчим часом. Якщо вони не будуть виконані, суд відновить розгляд справи 31 жовтня.

Колишні керівники також звинувачували Маска у достроковому закритті угоди на суму 44 мільярди доларів, щоб уникнути виплати понад 200 мільйонів доларів за їхні акції.

У серпні компанія X, що замінила Twitter, також врегулювала низку позовів від колишніх співробітників, звільнених без попередження під час масових скорочень.

Що відомо про купівлю Маском Twitter

Маск став власником Twitter наприкінці жовтня 2022 року, після чого заявив, що компанія витрачає надто багато грошей і почав звільняти працівників. 4 листопада стало відомо, що Маск скоротив штат до 7 500 працівників. Вони заявили, що звільнення торкнулися цілих команд.

Згодом Маск заявив, що запроваджує нові правила роботи соцмережі та розморожує деякі раніше заблоковані акаунти. А 23 липня новий власник оголосив про ребрендинг соціальної мережі та зміну логотипа. Тепер платформа називається — Х.