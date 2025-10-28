Ілон Маск запустив Грокіпедію: що це за платформа

Американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив про старт роботи Грокіпедії (Grokipedia), яка має стати конкурентом Вікіпедії.

Про це Маск написав на своїй сторінці в соцмережі Х увечері 27 жовтня (за вашингтонським часом).

Грокіпедію розробила його компанія xAI, вебсайт функціонує на базі штучного інтелекту. Зараз на Грокіпедії 885 279 доступних статей.

"Grokipedia.com версія 0.1 вже доступна. Версія 1.0 буде в 10 разів кращою, але навіть у версії 0.1 вона, на мою думку, краща за Вікіпедію", — прокоментував Маск.

Він також поширив у Х кілька дописів, де користувачі зробили порівняльний аналіз статей на ту саму тему і виявили розбіжності. Підприємець стверджує, що Грокіпедія точніша: "Grokipedia.com є правда, вся правда і нічого, крім правди".

Грокіпедія поки не сприймає запити українською мовою. На слова англійською вона видає статтю, яка структурована подібно до тексту у Вікіпедії. Якщо значень у терміна є декілька, перемикатися можна у лівій частині екрана. Також є список посилань на джерела, а в окремих статтях внизу є примітка "Цей текст адаптовано з Вікіпедії".

Маск анонсував цю платформу 6 жовтня. Тоді він пояснив, що проєкт створений на базі штучного інтелекту Grok і має стати "масштабним покращенням Вікіпедії". Вебресурс аналізуватиме відкриті джерела, виявлятиме помилки, часткову правду або відсутній контекст і автоматично виправлятиме неточності у статтях.