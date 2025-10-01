Ілон Маск досягнув статків $500 млрд. Це вперше в історії

Американський бізнесмен, власник Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою людиною у світі, чий чистий капітал сягнув 500 мільярдів доларів.

Дані про це були 1 жовтня в онлайн-трекері мільярдерів від Forbes.

Станом на 23:50 за Києвом він трохи "бідніший" — статок становить $499,1 млрд.

У грудні минулого року Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив 400 мільярдів доларів. Він випереджає другого в рейтингу Ларрі Еллісона на 150 мільярдів доларів. Тепер Маск на половині шляху, аби стати першим у світі трильйонером, зауважило видання Forbes.

Сьогодні, 1 жовтня, акції Tesla зросли майже на 4%, додавши до багатства Маска приблизно $9,3 млрд. Так інвестори реагують на переорієнтацію Маска: він заявив, що хоче приділяти більше уваги компанії, тому відійде від посади глави Департаменту урядової ефективності (DOGE) при адміністрації президента Дональда Трампа.

Загострення у відносинах між Трампом та Маском

У 2025 році Ілон Маск певний час мав неформальну роль радника в адміністрації президента Дональда Трампа. Втім, в травні Маск покинув адміністрацію, офіційно завершивши свою участь у державній роботі.

Причиною розриву стали розбіжності щодо масштабного податкового законопроєкту Трампа, який Маск жорстко розкритикував як "руйнівний" і такий, що "знищить робочі місця".

5 червня Трамп заявив, що Маск "вичерпав себе". Американський лідер додав, що найкращий спосіб заощадити гроші в бюджеті США — це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском. У відповідь мільярдер назвав слова Трампа "брехнею" і підтримав його імпічмент. Згодом він вибачився за публікації із образами Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості депортації Ілона Маска зі США, звинувативши його в невдоволенні через скасування мандату на електромобілі.

Маск був впливовим союзником Трампа, витративши майже 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на листопадових виборах 2024 року. Згодом він отримав неофіційну посаду в Білому домі — керував Департаментом ефективності уряду Трампа.