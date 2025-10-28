Увечері 27 жовтня міжнародний аеропорт Аліканте на південному сході Іспанії майже на дві години призупинив прийом та відправлення літаків. Причиною став невідомий дрон, помічений поблизу злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє видання La Opinión de Murcia.

За даними керівництва аеропорту імені Мігеля Ернандеса, розташованого в муніципалітеті Ельче, роботу зупиняли відповідно до протоколу безпеки.

Як повідомляє агентство EFE, БПЛА помітили неподалік злітно-посадкової смуги. Аеропорт зміг відновити роботу близько 23:00 за місцевим часом (00:00 28 жовтня за київським часом) після того, як було підтверджено відсутність інших невідомих пристроїв.

Цивільна гвардія та Національна поліція розпочали розслідування, намагаючись встановити, звідки і хто запустив дрон. Як зазначає видання La Opinión de Murcia, поліція направила фахівців свого підрозділу з виявлення безпілотників у район поблизу аеропорту. У слідчих діях використовується система AeroScope, що дозволяє виявляти, відстежувати та збивати дрони в обмеженому повітряному просторі.

Представник Іспанської служби аеропортів та аеронавігації (AENA) повідомив EFE, що за час простою до аеропортів Валенсії, Мурсії, Пальма-де-Майорки та Барселони було перенаправлено загалом 10 рейсів. Це були літаки з Амстердама, Лансароте, Манчестера, Ліверпуля, Лондона, Ньюкасла, Парижа, Кракова, а також з німецького аеропорту "Франкфурт-Хан". Скасування рейсів вдалося уникнути.

Що відомо про дрони над скандинавськими країнами

22 вересня у Копенгагені (Данія) закривали аеропорт "Каструп" через 2–3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Один літак здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00.

У ніч на 25 вересня закривали аеропорт "Ольборг", який також є військовою базою, через появу дронів. Кількість і тип дронів невідомі. Порушення вплинуло на роботу збройних сил. Дрони летіли з увімкненими вогнями, їхня кількість і тип залишаються невідомими.

У Мальме (Швеція) теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

У Осло (Норвегія): зафіксували дрони над військовим об’єктом — фортецею Акерсгус — та аеропортом "Ґардермуен". Його закривали. Поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявляв, що навесні та влітку 2025 року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.

27 вересня над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники. Наступного дня у Норвегії через дрон довелося розвернути літак, який летів з Осло до Бардуфосса. Крім того, в іншому регіоні країни через дрон літак перенаправили в альтернативний аеропорт.

29 вересня прем’єр Швеції Ульф Крістерссон оголосив, що країна передасть Данії радари та системи протидії дронам після інцидентів із дронами та для посилення безпеки європейських самітів у Копенгагені.