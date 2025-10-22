Фінляндія, Швеція, Норвегія та Данія будуть спільно закуповувати безпілотники та супутні технології.

Про це повідомили у фінському оборонному відомстві.

Зазначається, що для цього ці чотири держави Північної Європи 22 жовтня у Гельсінкі підписали технічну угоду.

"Ми сприятимемо багатонаціональним операціям у Північному регіоні, посилюючи співпрацю в галузі безпілотних авіаційних систем. Ми також активізуємо співпрацю між Північними країнами для підтримки України, – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Він зауважив, що є всі підстави для співпраці між країнами Північної Європи в цій галузі, адже "технології розвиваються, а потреби в оновленні не зменшуються".

"Крім того, зростаючі обсяги спільних закупівель дають змогу промисловості збільшити свої виробничі потужності та зменшити національні витрати країн на закупівлі", – додав фінський міністр.

Окрім закупівель, співпрацю між країнами також посилюватимуть у сферах досліджень і розробок, навчання та обміну інформацією.

Також окремо чотири країни розпочнуть закупівлю мікророзмірних БПЛА у рамках партнерства з Агенцією НАТО з підтримки та постачання і закупівель, а також закупівлю мінідронів в межах угод з Міністерством оборони Данії.

Наприкінці вересня 2025 року Фінляндія та Швеція створили бригаду, до якої увійшли приблизно 5 тисяч військовослужбовців. Її розмістять у фінській Лапландії, що на кордоні з РФ.

3 жовтня у фінському місті Міккелі офіційно відкрили багатокорпусний штаб командування НАТО "Північ" (MCLCC-N).