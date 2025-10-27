Президент США Дональд Трамп заявив, що очільникові Кремля Володимиру Путіну варто завершити війну проти України, а не показово випробовувати ракети.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, коментуючи заяву Путіна про випробовування російської ядерної ракети "Буревісник".

Трамп нагадав про атомний підводний човен біля берегів Росії.

"Вони знають, що наш найкращий атомний підводний човен — біля їхніх берегів. Тобто йому не треба летіти 8000 миль (майже 13 000 км, — ред.). І вони не грають із нами в ігри. Ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно проводимо випробування. І я вважаю, що Путіну не варто про це говорити", — сказав президент США.

Він наголосив, що Путіну варто зосередитися на припиненні війни проти України, а не на випробуванні ракет.

"Я вважаю, що Путіну не варто про це говорити. Йому слід покласти край війні, війні, яка мала тривати один тиждень, а триває вже четвертий рік. Ось що йому слід робити замість випробувань ракет", — сказав Трамп.

26 жовтня Путін провів нараду з главою російського генштабу Валерієм Герасимовим щодо випробування крилатої ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою.

Герасимов доповів Путіну про випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою, які провели 21 жовтня. Він заявив, що ракета подолала 14 тисяч кілометрів й перебувала у повітрі близько 15 години. За його словами, технічні характеристики ракети нібито "дозволяють застосовувати її з гарантованою точністю щодо високозахищених об'єктів на будь-якій відстані".

Путін дав вказівки "визначити можливі способи застосування" та "почати готувати інфраструктуру" для розміщення "Буревісника" в збройних силах РФ.