Україна та Хорватія 27 жовтня підписали лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці між обома державами.
Про це глава українського оборонного відомства Денис Шмигаль повідомив за підсумками зустрічі у Києві зі своїм хорватським колегою Іваном Анушичем.
"Домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію наших оборонних галузей. Готуємо спільний індустріальний форум виробників на початку наступного року", — сказав Шмигаль.
Він зазначив також поінформував, що до кінця цього року Хорватія передасть Україні 14-й та 15-й пакети допомоги.
Окремо під час зустрічі міністри проговорили спільну участь в механізмі SAFESecurity Action for Europe – програмі фінансування розміром у 150 млрд євро для країн ЄС. До програми також залучать Україну. та можливість долучення Хорватії до ініціативи НАТО із закупівлі американської зброї для ЗСУ (PURL).
Окрім цього Шмигаль розповів, що хорватська компанія DOK-ING вже передала 69 машин для розмінування та розпочала в Україні виробництво запчастин до них.
26 жовтня міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув до України з офіційним візитом.