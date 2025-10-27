Україна та Хорватія 27 жовтня підписали лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці між обома державами.

Про це глава українського оборонного відомства Денис Шмигаль повідомив за підсумками зустрічі у Києві зі своїм хорватським колегою Іваном Анушичем.

"Домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію наших оборонних галузей. Готуємо спільний індустріальний форум виробників на початку наступного року", — сказав Шмигаль.

Він зазначив також поінформував, що до кінця цього року Хорватія передасть Україні 14-й та 15-й пакети допомоги.

Окремо під час зустрічі міністри проговорили спільну участь в механізмі SAFE та можливість долучення Хорватії до ініціативи НАТО із закупівлі американської зброї для ЗСУ (PURL).

Окрім цього Шмигаль розповів, що хорватська компанія DOK-ING вже передала 69 машин для розмінування та розпочала в Україні виробництво запчастин до них.

26 жовтня міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув до України з офіційним візитом.