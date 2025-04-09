Хорватія до 2030 року збільшить видатки на оборону до 3% ВВП

Хорватія планує збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП до 2027 року і до 3% до 2030 року.

Про це заявив міністр оборони країни Іван Анушич, повідомляє Reuters.

"Хорватія інтенсивно працює над розвитком своєї оборонної промисловості і подальшою співпрацею зі своїми союзниками", — сказав він на відкритті виставки і конференції "Оборона і аерокосмічна промисловість Адріатичного моря" в Загребі.

Наразі Хорватія витрачає на оборону 2% свого економічного виробництва.

Анушич додав, що збройні сили Хорватії ведуть переговори з Німеччиною про купівлю 50 танків Leopard, які мають прибути в 2028 році. Це є частиною зусиль, спрямованих на посилення військового потенціалу в Європі на тлі занепокоєння, що Вашингтон відступає від захисту регіону.

23 січня президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити оборонні видатки до 5% від свого валового внутрішнього продукту (ВВП).

Литва та Естонія стали першими країнами Альянсу, які погодилися на вимогу президента Трампа і пообіцяли витрачати понад 5% свого ВВП на оборону.

19 лютого прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила про збільшення оборонного бюджету країни на 2025-2026 роки на тлі посилення загроз з боку "агресивної Росії".

5 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон вимагатиме від усіх країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% внутрішнього валового продукту. США теж збираються збільшити видатки на оборону.