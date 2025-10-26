До України прибув міністр оборони Хорватії

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув до України з офіційним візитом. Він зустрінеться з міністром оборони України Денисом Шмигалем.

Про це Іван Анушич повідомив у соцмережі X.

"Окрім двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб віддати шану хороброму українському народу, українським воїнам та всім жертвам російської агресії проти України. Україна майже чотири роки чинить опір російським атакам, і Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна", — написав Іван Анушич.

Також він відзначив, що Хорватія продовжуватиме надавати гуманітарну та військову допомогу Україні. Під час зустрічі Іван Анушич та Денис Шмигаль підтримку підтримку української оборонної промисловості, а також співпрацю між хорватською та українською військовою промисловістю.

Уряд Хорватії підтримує Україну у війні проти Росії. Країна надавала Україні військову та гуманітарну допомогу. Попри це, президент країни Зоран Миланович неодноразово висловлювався проти підтримки України. Так він заявляв, що не вірить у наміри Росії окупувати всю Україну, адже очільник РФ Путін не оголосив мобілізацію. Також президент Хорватії заявив, що у війні Росії проти України він на боці "слабшої сторони — українців, але не влади України".

Премʼєр-міністр Андрей Пленткович розкритикував заяву президента. Пленкович вважає, що Міланович "відстоює позицію Кремля", а не Хорватії.