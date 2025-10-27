Президент Чехії доручив Бабішу провести переговори щодо формування уряду

Президент Чехії Петр Павел 27 жовтня доручив лідеру руху ANO Андрею Бабішу провести переговори щодо формування уряду.

Про це повідомляє Radio Prague International із посиланням на пресслужбу Граду.

Бабіш проінформував Павела про переговори щодо коаліційної угоди та програмної заяви. Він веде переговори з рухом SPD та "Автомобілістами" про майбутній склад кабінету міністрів.

Голова ANO пообіцяв передати президентові коаліційну угоду та програмні пріоритети у письмовій формі у другій половині тижня.

В адміністрації президента зазначили, що Павела особливо цікавили питання зовнішньої та безпекової політики уряду. Бабіш ще не представив голові держави склад Кабміну, але назвав деякі імена, які обговорюють політичні партії. Павел очікує, що Бабіш представить склад уряду, який не послабить принципи демократичної держави, втілені в конституції.

Президент готовий до переговорів із кандидатами від партій на посади членів уряду та обговорення їхніх пріоритетів і позицій, зазначили в Граді.

Голова ANO також запевнив президента, що публічно представить питання врегулювання свого конфлікту інтересів перед призначенням прем'єр-міністром.

У соцмережі Х Бабіш повідомив, що сподівається, що уряд буде сформовано не пізніше середини грудня.

"Я радий, що президент довірив мені сьогодні формування уряду. Зараз нам потрібно завершити коаліційну угоду та програмну заяву, і щойно ці документи будуть готові, ми обговоримо кадровий склад уряду. Я вважаю, що ми виконаємо те, що я поставив собі за мету, а саме те, що уряд буде сформовано не пізніше середини грудня", — написав він.

Що відомо про парламентські вибори у Чехії

У суботу, 4 жовтня, у Чехії закінчилось дводенне голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці у країні зачинилися о 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським). Явка перевищила 50%, а в окремих районах — понад 60%.

Чехи обирали 200 депутатів до нижньої палати парламенту за пропорційною виборчою системою строком на чотири роки. Щоб подолати прохідний бар'єр, партія має набрати щонайменше 5% голосів.

Ці вибори також стали першими, коли громадяни Чехії за кордоном змогли проголосувати поштою, щоб не їхати у посольство на дільницю.

Партія ANO виграла парламентські вибори в Чехії, які відбулися в жовтні 2025 року. Лідером партії є Андрей Бабіш.