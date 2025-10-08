"Не дамо жодної крони": Бабіш — про гроші на зброю для України з бюджету Чехії

Лідер партії ANO, що перемогла на парламентських виборах у Чехії, Андрей Бабіш заявив, що в разі формування уряду на чолі з його політичною силою, він не виділятиме бюджетні гроші на зброю для України.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє ČTK.

Щодо чеської ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів Україні Бабіш сказав, що це нормально, але це мало бути зроблено безпосередньо державами-членами НАТО і це мало бути прозоро. За його словами, приватна структура заробила на цій ініціативі десятки мільярдів. Проте політик не назвав цю структуру.

"Якщо ми будемо в уряді, ми скажемо: чеські збройові компанії, ви хочете експортувати зброю до України? Нема проблем", — сказав Бабіш.

Він наголосив, що Чехія вносить "60 мільярдів до бюджету Європейського союзу", який допомагає Україні.

"Ми не будемо давати Україні на зброю (з бюджету, — ред.) жодної крони. У нас немає грошей для Чехії. Я думаю, що ми допомагали Україні безпосередньо, а тепер допомога буде надаватися через ЄС", — заявив Бабіш.

Раніше у коментарі кореспондентці Суспільного Бабіш заявив, що вважає несправедливим розподіл чеського бюджету, частина якого йде на підтримку України, зокрема, й на ініціативу Чехії з постачання боєприпасів для ЗСУ.

Президент Чехії Петр Павел застеріг від припинення ініціативи щодо боєприпасів для України.