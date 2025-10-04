Парламентські вибори у Чехії: явка населення перевищила 50%

У суботу, 4 жовтня, у Чехії продовжується голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці будуть відкриті до 14:00 за місцевим часом (до 15:00 за київським). Наразі явка перевищила 50%, а в окремих районах — понад 60%.

Про це повідомляє чеське видання Denik N та CTK.

Зазначається, що на закордонних виборчих дільницях явка теж висока порівняно з парламентськими виборами чотири роки тому.

"У перший день голосування в посольстві Чехії в Братиславі проголосували 577 чехів. Це вже перевищує явку за обидва дні голосування у Словаччині чотири роки тому", — йдеться у повідомленні.

У посольстві Чехії в Лондоні голосують приблизно по сто людей на годину, через що навіть утворилися черги. 3 жовтня, свій голос віддали 960 чехів.

"Вибори проходять без жодних проблем. Багато людей з нетерпінням чекали на це, і це дуже приємна подія. У п’ятницю біля виборчої дільниці в будівлі посольства Чехії в Лондоні утворилися черги. Я простояв у черзі близько 50 хвилин, щоб проголосувати", — сказав посол Чехії в Лондоні Вацлав Бартушка.

Ще одна виборча дільниця знаходиться у Великій Британії в Генеральному консульстві в Манчестері, проте тут не спостерігається "великого інтересу" виборців.

"Для британців ми — спокійна і усталена демократія", — додав Бартушка.

Люди стоять у черзі на виборчій дільниці під час парламентських виборах у Брно, Чеська Республіка, 3 жовтня 2025 року. AP/Darko Bandic

Вчора, 3 жовтня, у посольстві в Берліні та генеральних консульствах у Мюнхені, Дрездені та Дюссельдорфі проголосували понад тисячу людей.

"У п’ятницю біля будівлі, де наразі розташоване посольство Чехії в Берліні, ще до відкриття виборчої дільниці утворилася черга з кількох десятків людей. Протягом усього дня спостерігався великий інтерес виборців до голосування. Сьогодні близько 10:30 кількість виборців перевищила п’ятсот. На парламентських виборах 2021 року в Берліні проголосували 434 особи", — сказала керівниця консульського відділу посольства в Берліні та голова місцевої виборчої комісії Магдалена Дворжака.

Крім того, президент Чехії Петр Павел заявив, що 5 та 6 жовтня проведе перші післявиборчі консультації з лідерами політичних партій та рухів.

"Він запросить лідерів на зустріч у Празькому Граді в порядку черги, визначеному результатами виборів до Палати депутатів парламенту Чехії. За потреби подальші консультації продовжаться в понеділок, залежно від кількості партій, які пройдуть до парламенту", — йдеться у повідомлені.

За попередніми результатами опитувань, у Чехії перемогу на виборах може отримати популістська партія ANO експрем'єра країни Андрея Бабіша, яка не налаштована підтримувати Україну. Перші офіційні результати голосування будуть відомі ввечері у суботу.

Що відомо про парламентські вибори в Чехії

Нагадаємо, 3 жовтня у Чехії стартували парламентські вибори. Голосування триватиме два дні.

Це перші вибори, коли чехи за кордоном можуть проголосувати поштою, щоб не їхати у посольство на дільницю.

Чехи мають обрати 200 депутатів нижньої палати парламенту (Палати депутатів) за пропорційною виборчою системою. Їх обирають на чотири роки. Щоб подолати прохідний бар'єр, партія має набрати щонайменше 5% голосів.

Наразі країною керують проєвропейські сили, які також підтримують Україну — це президент Петер Павел та уряд на чолі з Петером Фіалою, керівником ліберальної Громадянської демократичної партії (ODS).

В опитуваннях багато місяців поспіль лідирує популістська партія ANO Андрея Бабіша і він має реальні шанси повернутись на прем’єрську посаду.

Згідно з даними одного з останніх опитувань агентства STEM для CNN Prima News, партія ANO має підтримку 28,0% респондентів порівняно з 21,0%, які має керівна правоцентристська коаліція SPOLU, очолювана чинним прем'єр-міністром Петром Фіалою.

За прогнозами, жодна партія не отримає більшості у 200-місній нижній палаті парламенту, що робить розподіл місць важливим.

У разі перемоги партії Бабіша і ймовірного повернення но посаду прем'єра, багато хто в Чехії передбачає, що це призведе до зміни зовнішньої політики країни, у тому числі щодо України. Зокрема, він вже погрожував скасувати чеську ініціативу з постачання боєприпасів для ЗСУ, якщо повернеться до влади. За його словами, вона коштує Празі забагато грошей платників податків, які слід було б витрачати "на наших власних людей".

Які ще політсили беруть участь у парламентських виборах в Чехії

SPD — ультраправа проросійська партія, яка виступають за вихід з НАТО та ЄС;

STAN — ліберальна, центристська проєвропейська партія, яка прагне тіснішої інтеграції з Євросоюзом;

Pirati — ліберальна, центристська проєвропейська партія;

Stacilo! — ультраліва проросійська коаліція, що включає представників колишньої Соціал-демократичної та Комуністичної партій. Виступають проти НАТО та ЄС;

Motoriste Sobe — права політсила, що бореться проти "зеленої" політики ЄС; не представлена ​​в чинному парламенті.

29 вересня повідомлялось, що напередодні парламентських виборів у Чехії група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють "проросійські наративи та підтримують радикальні партії".