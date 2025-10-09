Зеленський провів розмову з переможцем виборів у Чехії

Президент України Володимир Зеленський та лідер чеської партії ANO Андрей Бабіш провели телефонну розмову. Вони обговорили війну, яку розпочала Росія проти України, українсько-чеські відносини та можливий візит Бабіша до України.

Про це Андрей Бабіш повідомив у соцмережі X.

Андрей Бабіш зазначив, що зустрічався з президентом України Зеленським раніше, коли був премʼєр-міністром Чехії.

"Я радий, що він зв'язався зі мною та описав поточну ситуацію. Я висловив нашу підтримку та побажання, щоб війна закінчилася якомога швидше. Ми також домовилися, що якщо все владнається, я відвідаю Україну наступного року, і ми все обговоримо особисто", — розповів Андрей Бабіш.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розмову з Андреєм Бабішем. Зеленський зауважив, що Бабіш "відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії".

"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", — написав президент.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Україна перебуває в контакті з чеською стороною, але говорити про візит лідера партії ANO Андрея Бабіша ще зарано.

Партія ANO виграла парламентські вибори в Чехії, які відбулися в жовтні 2025 року. Лідером партії є Андрей Бабіш.

Що відомо про парламентські вибори у Чехії

У суботу, 4 жовтня, у Чехії закінчилось дводенне голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці у країні зачинилися о 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським). Явка перевищила 50%, а в окремих районах — понад 60%.

Чехи обирали 200 депутатів до нижньої палати парламенту за пропорційною виборчою системою строком на чотири роки. Щоб подолати прохідний бар'єр, партія має набрати щонайменше 5% голосів.

Ці вибори також стали першими, коли громадяни Чехії за кордоном змогли проголосувати поштою, щоб не їхати у посольство на дільницю.

29 вересня повідомлялось, що напередодні парламентських виборів у Чехії група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють "проросійські наративи та підтримують радикальні партії".

Згідно з даними одного з останніх опитувань агентства STEM для CNN Prima News, партія ANO має підтримку 28,0% респондентів порівняно з 21,0%, які має керівна правоцентристська коаліція SPOLU, очолювана чинним прем'єр-міністром Петром Фіалою.