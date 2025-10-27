Литва підготувала план повного закриття автомобільного кордону з Білоруссю

Уряд Литви підготував рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін. Однак діятимуть певні винятки.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Інґа Руґінене, передає LRT.

Рішення про закриття кордону мають намір ухвалити 29 жовтня. Громадян країн ЄС та дипломатів обмеження не стосуватимуться.

"Це означає, що дипломати та дипломатична пошта зможуть перетинати кордон, також громадяни Литви та ЄС зможуть повертатися з Білорусі до нас, але решту руху буде припинено. Таким чином ми посилаємо сигнал Білорусі — ніяких гібридних атак тут не терпітимуть, і ми вживемо найсуворіших заходів, щоб їх зупинити", — сказала очільниця уряду.

За словами Руґінене, до контролю за ситуацією залучено й Міністерство закордонних справ. Насамперед разом із Міністерством у справах ЄС буде погоджено новий пакет додаткових санкцій проти Білорусі.

Вона також зазначила, що з 27 жовтня армія вживатиме "всіх заходів" для зупинки повітряних куль, що залітають на територію Литви. Також будуть застосовувати "кінетичні засоби", щоб їх збивати.

Щоправда, прем'єрка не уточнила, якими саме засобами збиватимуть кулі.

Вночі 27 жовтня закривали міжнародний аеропорт столиці Литви Вільнюса через повітряні кулі, які летіли з Білорусі. Це вже третій день поспіль і четвертий раз цього тижня.

Попередні інциденти з порушенням повітряного простору Литви

23 жовтня близько 18:00 два російські літаки з Калінінградської області порушили повітряний простір Литви. Міністерство закордонних справ країни вручило ноту протесту представникам російської дипмісії.

5 жовтня Вільнюський аеропорт також закривали через подібний інцидент із повітряними кулями.

26 вересня у столичному аеропорту сім рейсів стикнулися з проблемами через польоти дронів. Чотири рейси вилетіли із запізненням, три рейси із запізненням приземлилися.