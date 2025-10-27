Вільнюський аеропорт закритий через повітряні кулі з боку Білорусі

У Литві в ніч на 27 жовтня закрили міжнародний аеропорт столиці Вільнюса. Це вже третій день поспіль і четвертий раз цього тижня. Причина — повітряні кулі, які летіли в бік аеропорту.

Про це повідомляє Вільнюський аеропорт у Facebook.

"Сьогодні (26 жовтня — ред.) о 21:42 тимчасово зупинено рух літаків у аеропорту Вільнюса. За попередньою інформацією, рішення про обмеження повітряного простору було прийнято через повітряні кулі, що летіли в напрямку аеропорту Вільнюса. Обмеження повітряного простору продовжено до 03:40", — ідеться в дописі.

Як пише литовський суспільний мовник LRT, деякі рейси переспрямовані до литовського Каунаса та столиці Латвії Риги. Закриття торкнулося щонайменше 15 рейсів.

Окрім того, приблизно з 22:10 26 жовтня Державна прикордонна служба Литви закрила прикордонні переходи в селах Медінінкай та Шальчінінкай на кордоні з Білоруссю. Проїзд транспорту та перехід людей тимчасово зупинили через політ повітряних куль з боку Білорусі.

У ніч з 25 на 26 жовтня теж тимчасово зупиняли рух повітряних суден в аеропорту Вільнюса. Постраждали близько 3500 пасажирів і 25 рейси. Із них 4 рейси були скасовані, 7 — перенаправлені.

Загалом цього тижня повітряний рух через кулі порушувався 4 рази. Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене скликає на понеділок, 27 жовтня, засідання Національної комісії з питань безпеки. Уряд планує шукати, як розв'язати цю кризу. Ругінене не виключила, що Литва вирішить закрити прикордонні пункти Медінінкай та Шальчінінкай на більш тривалий період.

Попередні інциденти з порушенням повітряного простору Литви

23 жовтня близько 18:00 два російські літаки з Калінінградської області вторглися в повітряний простір Литви. Міністерство закордонних справ країни вручило ноту протесту представникам російської дипмісії.

5 жовтня Вільнюський аеропорт також закривали через аналогічний інцидент з повітряними кулями.

26 вересня у столичному аеропорту сім рейсів стикнулися з проблемами через польоти дронів. Чотири рейси вилетіли із запізненням, три рейси із запізненням приземлилися.