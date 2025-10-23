Два російські літаки вторглись у повітряний простір Литви

Два російські літаки з Калінінградської області 23 жовтня близько 18:00 вторглися в повітряний простір Литви. Міністерство закордонних справ країни вручило ноту протесту представникам російської дипмісії.

Про це повідомляє пресслужба литовських Збройних сил.

Військово-повітряні сили Литви зафіксували порушення державного кордону поблизу міста Кібартай.

"Літак Су-30 РФ, який, ймовірно, виконував тренування з дозаправлення в Калінінградській області, та літак Іл-78, який здійснював дозаправлення, вторглися в територію Литви приблизно на 700 метрів і залишили повітряний простір Литви, пробувши в ньому приблизно 18 секунд", – ідеться в повідомленні.

У відповідь на інцидент у повітря піднялися два винищувачі Eurofighter Typhoon іспанських Військово-повітряних сил, які виконують місію повітряної поліції НАТО.

Після інциденту тимчасового повіреного у справах посольства РФ в Литві викликали до МЗС, де вручили ноту протесту і висловили рішучий протест щодо порушення повітряного простору Литви, повідомляє LRT.

Міністерство висловило рішучий протест і вимагає від РФ негайно пояснити порушення повітряного простору Литви та вжити всіх необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому.

"Міністерство закордонних справ повідомило партнерів по НАТО та Євросоюзу, а також Північноатлантичну раду про інцидент дипломатичними каналами", – заявили у відомстві.

Президент Гітанас Науседа засудив такі дії та назвав їх грубим порушенням міжнародного права.

"Ми засуджуємо дії Росії та вторгнення військових літаків у наш повітряний простір. Ми бачимо, що ці інциденти останнім часом почастішали – не лише в Литві. Звичайно, це грубе порушення міжнародного права та нашого простору. Ми не можемо не реагувати, і водночас це дуже добре відображає важливість питань, які ми сьогодні обговорюємо у форматі Євроради, і рішення, які ми маємо намір прийняти, безумовно, спрямовані насамперед на зміцнення протиповітряної оборони Литви", — сказав він.