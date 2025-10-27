Росія заявила про атаку 193 дронами, з яких 34 летіли на Москву; Вільнюський аеропорт призупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі; на виборах в Аргентині перемогла партія президента Мілея; обмеження електрики 27 жовтня буде лише для промисловості; пройде Всеукраїнський радіодиктант — Суспільне зібрало головні новини ранку 27 жовтня.

Атака БпЛА на Росію

Російську столицю Москву з вечора 26 жовтня атакували понад 30 безпілотників, повідомляв мер Сергій Собянін. В московському аеропорту "Домодєдово" запроваджували тимчасові обмеження на зліт і посадку літаків, поінформував уночі 17 жовтня представник "Росавіації" Артем Кореняко. Міський голова водночас не поінформував про потерпілих чи руйнування внаслідок атаки.

Губернатор Тульської області Росії Дмитро Міляєв у ніч на 27 жовтня повідомив про атаку 32 безпілотників. Він заявив, що протиповітряна оборона РФ знищила всі дрони. За його словами, постраждалих унаслідок обстрілу немає, як і пошкоджень будівель чи інфраструктури. Міністерство оборони Росії вранці 27 жовтня заявило, що протягом ночі ППО перехопила та знищила 193 українські БпЛА літакового типу над 13 регіонами РФ.

Повітряні кулі з Білорусі до Литви

Міжнародний аеропорт Вільнюса в ніч на 27 жовтня повідомив про призупинення роботи до 3:40 через повітряні кулі, що летіли в напрямку аеропорту Вільнюса. Польоти обмежують вже третій день поспіль і четвертий раз упродовж тижня.

Напередодні прикордонна служба Литви закрила переходи в селах Медінінкай та Шальчінінкай на кордоні з Білоруссю. Проїзд транспорту та перехід людей тимчасово зупинили через політ повітряних куль з боку Білорусі. Прем'єрка Литви Інга Ругінене 27 жовтня скликає засідання Національної комісії з питань безпеки. Вона не виключила, що Литва закриє прикордонні пункти Медінінкай та Шальчінінкай на більш тривалий період.

Парламентські проміжні вибори в Аргентині

Права консервативна партія La Libertad Avanza аргентинського президента Хав'єра Мілея набрала найбільше голосів на проміжних парламентських виборах цієї неділі, 27 жовтня, ідеться на сайті Національного виборчого управління. Аргентинці 26 жовтня вибирали половину нижньої палати (127 мандатів) і третину верхньої (24 мандатів). Із них LLA матиме 44 та 13 місць відповідно. Тепер La Libertad Avanza, домовляючись з іншими партіями, може блокувати деякі закони опозиції.

Мілей прагнув посилити свої позиції в парламенті, аби зокрема зберегти підтримку США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 14 жовтня був із візитом в Аргентині й заявив, що Штати не будуть надалі підтримувати країну, якщо Мілей програє на проміжних виборах. Потенційна допомога від США Аргентині — 40 мільярдів доларів.

Укренерго про відключення 27 жовтня

У понеділок, 27 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для промисловості у періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00. А для побутових споживачів відключення світла не прогнозуються.

Водночас у компанії повідомили, що обсяг застосування обмежень може змінитись. Про зміни людей повідомлятимуть місцеві обленерго по областях. Днем раніше графіки погодинних відключень частково застосовували і для населення, і для промисловості. Відключення світла повернулися в Україну через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

До Дня української писемності та мови, 27 жовтня, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст під назвою "Треба жити!" створила письменниця Євгенія Кузнєцова, а диктуватиме його акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча Наталія Сумська. Початок радіодиктанту — об 11:00.

Радіодиктант транслюватимуть на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура; наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура; на YouTube-каналі Українського Радіо, а також у застосунках suspilne.radio та "Дія".

Після написання можна надіслати диктант на перевірку. Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперовим листом надсилайте за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня. Або ж сфотографуйте чи відскануйте текст у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf і надішліть його до 11:00 29 жовтня на адресу [email protected].