У понеділок, 27 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для промисловості, для побутових споживачів відключення світла не прогнозуються.

Про це повідомили в Укренерго.

"У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії повідомили, що обсяг застосування обмежень може змінитись. Про зміни повідомлятимуть обленерго.