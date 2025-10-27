Парламентські вибори в Аргентині: партія Мілея лідирує

Партія La Libertad Avanza аргентинського президента Хав'єра Мілея набрала найбільше голосів на парламентських виборах у неділю, 26 жовтня.

Підрахунок голосів оприлюднено на сайті Національного виборчого управління Аргентини.

Водночас явка була найнижчою за 16 років — 67,9%, зауважила газета La Nación з посиланням на виборчу комісію.

Станом на 4:00 27 жовтня за київським часом (23:00 26 жовтня за Буенос-Айресом) фахівці обробили 98% бюлетенів.

На проміжних виборах було обрано половину (124 місця) нижньої Палати депутатів Аргентини, а також третину Сенату (24 місця).

Голоси в Палаті депутатів розподілилися так:

40,78%, 64 місця — права консервативна політсила La Libertad Avanza ("Свобода настає") Хав'єра Мілея;

31,64%, 44 депутатських крісла — лівоцентристська Fuerza Patria ("Сила Батьківщини");

7%, 8 мандатів — Provincias Unidas ("Об'єднані провінції");

3,91%, три місця — FIT-U;

15,72% — інші політичні сили (8 депутатів).

А в Сенаті так:

42,26% (13 сенаторів) — La Libertad Avanza;

28,39% (7 сенаторів) — Fuerza Patria;

23,7% (4 сенатори) — інші партії.

Завдяки успішному результату La Libertad Avanza разом зі своїми союзниками матиме в Палаті депутатів понад 100 законодавців, але для ухвалення законів їй доведеться укладати угоди з іншими блоками, зазначає La Prensa.

Мілей вже відзначив перемогу. Він заявив, що уряд перетнув "переломний момент" для відбудови країни.

"Як пасує країні фіолетовий (колір партії La Libertad Avanza — ред.). Ми повинні зміцнити реформаторський шлях протягом наступних двох років, щоб закріпити зростання та остаточний злет Аргентини", — сказав президент.

Що це означає для Аргентини і до чого тут Трамп

Мілей прагнув посилити свої позиції в парламенті, аби зокрема зберегти підтримку президента США Дональда Трампа. Reuters із посиланням на політичних експертів пише, що понад 35% голосів на виборах уже було б позитивним результатом для уряду Мілея. Це дозволить йому в співпраці з іншими партіями блокувати спроби опозиції скасувати його вето на закони, які, на думку Мілея, загрожують фінансовій стабільності Аргентини.

Трамп 14 жовтня був з візитом в Аргентині й заявив, що Штати не будуть надалі підтримувати країну, якщо Мілей програє на проміжних виборах:

"Я підтримую цього чоловіка, тому що його філософія правильна, і він може перемогти. Він може й не перемогти, але я думаю, що він переможе. І якщо він переможе, ми залишимося з ним. А якщо він не переможе, ми підемо", — говорив Трамп.

Потенційна допомога від США Аргентині — 40 мільярдів доларів.