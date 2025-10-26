Трамп заявив, що вирішить конфлікт між Афганістаном та Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявив, що "швидко" вирішить воєнний конфлікт між Афганістаном та Пакистаном. У жовтні обидві країни атакували пункти на спільному кордоні.

Про це Дональд Трамп повідомив на полях саміту країн південно-східної Азії ASEAN, передає Assosiated Press.

"Я дуже швидко вирішу конфлікт між ними. Я чув, що Пакистан та Афганістан почали працювати над цим. Але я дуже швидко вирішу це питання", — заявив Дональд Трамп.

11 жовтня Пакистан заявив, що війська режиму Талібану, який керує Афганістаном, обстріляли пункти прикордонників Пакистану. Військові Пакистану завдали вогонь у відповідь.

Пакистан давно звинувачує режим Талібану, який керує Афганістаном у тому, що він дозволяє радикальним ісламістським пакистансько-талібанським угрупованням, також відомим як ТТП, діяти з території Афганістану. Уряд Талібану заперечує це.

12 жовтня режим Талібану заявив про нібито 58 загиблих військових Пакистану у перестрілках. Також Талібан звинуватив Пакистан у бомбардуванні столиці Кабул та ринку на сході країни. Пакистан не взяв на себе відповідальність за напад.

19 жовтня представники країн розпочали мирні переговори у столиці Катару Досі. Вони домовились про негайне припинення вогню. 24 жовтня переговори продовжили у Стамбулі.