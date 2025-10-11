Війська Афганістану атакували пункти Пакистану на кордоні між країнами

На кордоні між Афганістаном та Пакистаном спалахнула перестрілка між військовими. Війська режиму Талібану, який керує Афганістаном, обстріляли пункти прикордонників Пакистану.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, сили Талібану заявили про захоплення двох прикордонних постів з Пакистаном.

Представники служби безпеки Пакистану підтвердили зіткнення у більш ніж п'яти місцях на кордоні, заявивши, що вони завдають удару у відповідь.

Афганістан пообіцяв відповісти після того, як, за його словами, Пакистан завдав авіаударів по столиці країни Кабулу та східній провінції Пактіка 9 жовтня. Влада Пакистану не підтвердила і не спростувала авіаудари.

За даними BBC, у армії Пакистану вважають, що "Афганістан використовується як база операцій для тероризму проти Пакистану.

"Для захисту життя та майна пакистанців будуть вжиті необхідні заходи", – заявив генерал армії Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі.

Пакистан давно звинувачує режим Талібану, який керує Афганістаном у тому, що він дозволяє радикальним ісламістським пакистансько-талібанським угрупованням, також відомим як ТТП, діяти з території Афганістану. Уряд Талібану заперечує це.

Міністр закордонних справ Афганістану під час візиту до Індії цього тижня заявив, що режим Талібану хоче підтримувати добрі відносини з Пакистаном.