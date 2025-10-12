Афганістан 12 жовтня заявив про вбивство 58 пакистанських солдатів під час нічних операцій на кордоні. Афганська влада назвала ці дії відповіддю на "неодноразові порушення" своєї території та повітряного простору зі сторони Пакистану.

Про це пишуть видання Washington Post, телеканал NBC News та інформагентство Reuters.

Головний речник уряду Талібану Забіхулла Муджахід повідомив, що афганські сили захопили 25 постів пакистанської армії, внаслідок чого загинули 58 солдатів і ще 30 були поранені.

"Ситуація на всіх офіційних кордонах та де-факто лініях Афганістану повністю контрольована. Значною мірою ми запобігли незаконній діяльності", – сказав він на пресконференції в Кабулі.

Раніше цього тижня афганська влада звинуватила Пакистан у бомбардуванні Кабула та ринку на сході країни. Ісламабад не взяв на себе відповідальність за напад, пише WP. Міністерство оборони уряду Талібану заявило про проведення "відповідних та успішних операцій" уздовж кордону.

"Якщо протилежна сторона знову порушить територіальну цілісність Афганістану, наші збройні сили повністю готові захищати кордони країни та дадуть рішучу відповідь", – йдеться у заяві, яку цитує NBC News.

Reuters пише, що Афганістан не надав деталей щодо джерел інформації про кількість загиблих пакистанських солдатів. За даними агентства, 20 афганських військових також загинули або були поранені.

Сама перестірлка почалася пізно ввечері 11 жовтня. Пакистанські представники безпеки заявили, що вона припинилася вранці насутпного дня, але в районі Куррам тривали періодичні обстріли. Афганське міністерство оборони раніше заявило, що операція завершилася опівночі за місцевим часом.

Місцеві чиновники повідомили про закриття двох головних пунктів пропуску на кордоні – у Торкхамі та Чамані, а також щонайменше трьох менших переходів у Харлачі, Ангур-Адді та Гулам-Хані. З Кабула коментарів щодо цього не надходило.

Представник пакистанської служби безпеки заявив, що авіаудари Пакистану, які офіційно не визнав Ісламабад, були спрямовані проти лідера угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан" (ТТП) у Кабулі. Невідомо, чи він вижив. Ісламабад звинувачує афганську владу у переховуванні бойовиків ТТП, але Кабул це заперечує.