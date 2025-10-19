Афганістан і Пакистан погодилися на негайне припинення вогню під час переговорів у Досі.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Катару, пише Reuters.

Домовленості були досягнуті після тижня прикордонних боїв, унаслідок яких загинули десятки людей і сотні були поранені — це найсерйозніше загострення між двома країнами відтоді, як таліби захопили владу в Кабулі у 2021 році.

Катарське МЗС заявило, що переговори відбулися за посередництва Катару та Туреччини, а сторони домовилися провести додаткові зустрічі найближчими днями, щоб гарантувати стійкість перемир’я та перевірити його виконання надійним і сталим чином.

Обидві сторони підтвердили, що делегації Пакистану та Афганістану провели переговори в суботу в Досі, шукаючи шлях до деескалації.

Речник уряду Афганістану Забіхулла Муджахід заявив, що афганську делегацію очолює міністр оборони Мулла Мухаммад Якуб, який прибув до Дохи для переговорів. З пакистанського боку делегацію очолив міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асіф.

Пакистанське МЗС повідомило, що переговори були зосереджені на невідкладних заходах для припинення терористичних нападів із території Афганістану проти Пакистану та відновлення миру й стабільності вздовж пакистано-афганського кордону.