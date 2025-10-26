Рязанський НПЗ частково зупинився після атаки дронів ЗСУ — Reuters

Четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії Рязанський НПЗ зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки українських дронів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

За їхніми словами, 23 жовтня переробна установка CDU-4 була терміново зупинена після того, як загорілася після атаки дронів.

Її потужність становить 80 000 барелів на день — це близько чверті загальної потужності заводу.

За словами місцевої влади, такі напади стали причиною дефіциту моторного палива в кількох регіонах Росії.

Нафтова компанія "Роснефть", якій належить нафтопереробний завод, на запит про коментар не відповіла. Джерела агентства повідомили, що НПЗ все ще переробляє нафту, але в менших обсягах.

Одне з джерел повідомило, що також були зупинені деякі сусідні установки, зокрема риформінг, вакуумний гідроочисник газойлю та каталітичний крекінг.

У 2024 році нафтопереробний завод переробив 13,1 млн тонн нафти. Він виробив 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного пального та 4,2 млн тонн мазуту.

В ніч на 23 жовтня Сили оборони України атакували Рязанський нафтопереробний завод російської державної компанії "Роснефть".

Україна вже не вперше атакує російські нафтопереробні заводи. Серед них Саратовський НПЗ, Кіришинський НПЗ у Ленінградській області, Афіпський НПЗ у Краснодарському краї тощо.

Через українські атаки на нафтопереробні потужності РФ, у Росії стався дефіцит пального.