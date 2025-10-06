Кіришинський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ленінградській області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинного перероблення нафти внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Зупинка може призвести до незначного зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії, яка бореться з дефіцитом деяких популярних видів бензину через постійні атаки українських дронів на її енергетичну інфраструктуру, зазначили джерела.

За їхніми даними, установка має потужність 160 тисяч барелів на день — це близько 40% загальної переробної потужності заводу. Очікується, що відновлення роботи установки CDU-6 триватиме близько місяця.

Завод, контрольований "Сургутнефтегазом", повертає в експлуатацію іншу установку первинної перегонки, пошкоджену під час атаки дронів у середині вересня.

Джерела зазначили, що під час ремонту НПЗ працюватиме на 70% завдяки залученню інших установок, які перевищать номінальні потужності.

4 жовтня російські пабліки повідомили про атаку дронів на НПЗ. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про атаку дронів на промзону в Кіришах і про пожежу. При цьому він не уточнив, чи був атакований завод і які збитки.

Згодом удар по НПЗ "Кіришінафтооргсинтез" в Ленінградській області підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Це одне з найбільших і критичних підприємств у РФ. Його потужність сягає 20,1 млн тонн нафти на рік. НПЗ виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.