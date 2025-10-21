Перейти до основного змісту
Російська компанія "Русснефть" відправила першу партію нафти на новий НПЗ у Грузії — медіа
Російська компанія "Русснефть" відправила першу партію нафти на новий НПЗ у Грузії — медіа

Дмитро Михайлов
Російська компанія "Русснефть" цього місяця поставила першу партію нафти на нещодавно побудований нафтопереробний завод "Кулеві", що на заході Грузії.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані системи з відстеження суден трейдера LSEG та співрозмовників у нафтовій галузі.

Зазначається, що 6 жовтня танкер Kayseri доставив 105 340 тонн нафти марки Siberian Light з російського чорноморського порту Новоросійськ, що у Краснодарському краї РФ, до нафтового термінала "Кулеві". У компанії "Русснефть" відмовилися коментувати інформацію.

Грузинська служба "Радіо Свобода" звернулася за коментарем до Міністерства економіки Грузії, але відповіді поки не отримала.

Також видання вказує, що завод у Кулеві розпочав роботу у жовтні 2025 року з потужністю перероблювання близько 1,2 мільйона тонн нафти на рік (приблизно 24 тисячі барелів на добу). До 2028 року планується збільшити річну потужність до 4 мільйонів тонн, щоб забезпечувати як внутрішній ринок, так і експорт.

Підприємство належить грузинській компанії Black Sea Petroleum. Її засновник – бізнесмен та дизайнер Мака Асатіані.

Будівництво заводу фінансувалося коштом приватного капіталу, державного фонду та грузинських банків. Зокрема, Фонд розвитку Грузії (колишній Партнерський фонд) виділив проєкт кредит у розмірі 5 мільйонів доларів, а банки "Карту" (що належить засновнику партії "Грузинська мрія" Бідзіні Іванішвілі), "Халікбанк" і "Базисбанк" надали в сукупності 45 мільйонів.

Reuters нагадує, що між Росією та Грузією немає офіційних дипломатичних відносин із 2008 року. Проте керівна партія "Грузинська мрія" зміцнила економічні зв'язки Тбілісі з Москвою, тоді як відносини із західними країнами різко погіршилися.

Агентство також зазначає, що РФ прагне диверсифікувати експорт на тлі західних санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.

Для Грузії запуск першого нафтопереробного заводу має знизити залежність від імпорту палива з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану.

11 жовтня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у вересні на території РФ ударами українських Сил оборони було уражено 70 об'єктів паливного та військового сектору. Зокрема перероблення нафти в Росії зменшили на 21%.

