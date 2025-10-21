Російська компанія "Русснефть" цього місяця поставила першу партію нафти на нещодавно побудований нафтопереробний завод "Кулеві", що на заході Грузії.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані системи з відстеження суден трейдера LSEG та співрозмовників у нафтовій галузі.

Зазначається, що 6 жовтня танкер Kayseri доставив 105 340 тонн нафти марки Siberian Light з російського чорноморського порту Новоросійськ, що у Краснодарському краї РФ, до нафтового термінала "Кулеві". У компанії "Русснефть" відмовилися коментувати інформацію.

Грузинська служба "Радіо Свобода" звернулася за коментарем до Міністерства економіки Грузії, але відповіді поки не отримала.

Також видання вказує, що завод у Кулеві розпочав роботу у жовтні 2025 року з потужністю перероблювання близько 1,2 мільйона тонн нафти на рік (приблизно 24 тисячі барелів на добу). До 2028 року планується збільшити річну потужність до 4 мільйонів тонн, щоб забезпечувати як внутрішній ринок, так і експорт.

Підприємство належить грузинській компанії Black Sea Petroleum. Її засновник – бізнесмен та дизайнер Мака Асатіані.

Будівництво заводу фінансувалося коштом приватного капіталу, державного фонду та грузинських банків. Зокрема, Фонд розвитку Грузії (колишній Партнерський фонд) виділив проєкт кредит у розмірі 5 мільйонів доларів, а банки "Карту" (що належить засновнику партії "Грузинська мрія" Бідзіні Іванішвілі), "Халікбанк" і "Базисбанк" надали в сукупності 45 мільйонів.

Reuters нагадує, що між Росією та Грузією немає офіційних дипломатичних відносин із 2008 року. Проте керівна партія "Грузинська мрія" зміцнила економічні зв'язки Тбілісі з Москвою, тоді як відносини із західними країнами різко погіршилися.

Агентство також зазначає, що РФ прагне диверсифікувати експорт на тлі західних санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.

Для Грузії запуск першого нафтопереробного заводу має знизити залежність від імпорту палива з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану.

11 жовтня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у вересні на території РФ ударами українських Сил оборони було уражено 70 об'єктів паливного та військового сектору. Зокрема перероблення нафти в Росії зменшили на 21%.