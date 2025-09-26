Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї РФ

У ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Підтверджено влучання та пожежу. Ступінь та деталі ураження уточнюються”, — наголосили в Генштабі.

Зазначається, що операція відбулася у рамках зниження наступального потенціалу війська РФ та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин російських окупантів.

Афіпський НПЗ розташований у Краснодарському краї та в основному виробляє бензини, дизель та авіагас. Річний об’єм переробки складає близько 6.25 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.

Раніше стало відомо, що внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї Росії. Оперативний штаб регіону повідомив, що уламки безпілотника впали на одну з установок.

Це вже не перше ураження дронами Афіпського НПЗ.