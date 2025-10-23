ЗСУ атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії

Сили оборони України атакували Рязанський нафтопереробний завод російської державної компанії "Роснафта" в ніч на 23 жовтня.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
За його словами, зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.
Ураження по НПЗ завдали Сили безпілотних систем разом із ССО, ГУР та іншими частинами Сил оборони України, повідомив Роберт Бровді.
Україна вже не вперше атакує російські нафтопереробні заводи. Серед них Саратовський НПЗ, Кіришинський НПЗ у Ленінградській області, Афіпський НПЗ у Краснодарському краї тощо.
Через українські атаки на нафтопереробні потужності РФ, у Росії стався дефіцит пального.