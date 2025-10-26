Упродовж цього тижня Росія застосувала проти України майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів. За словами президента Володимира Зеленського, "основними цілями атак РФ" були житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Про це глава держави написав у телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі в Києві тривають роботи з ліквідації наслідків нічної російської атаки.

"Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста. На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти", — написав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що незважаючи на численні атаки, Україна продовжує активно захищатися "на полі бою, у небі та у дипломатії". Зеленський також відзначив вагомі результати тиску на Росію, зокрема нещодавнє ухвалення 19-го санкційного пакета ЄС та нових санкцій США проти російської нафти.

"Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях "сімки" та інших партнерів. І, безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир. Дякую всім, хто допомагає", — додав президент.

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки на Київ в ніч проти 26 жовтня, яку здійснили російські війська, три людини загинули. За даними міської влади, щонайменше 29 людей дістали поранення, серед постраждалих шестеро дітей, наймолодшому 4 роки. Госпіталізували сімох містян. Ушкодження зафіксували на трьох локаціях в Оболонському та Деснянському районах.

Європейський Союз 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, назвавши це "хорошим днем для Європи та України".

Пакет запроваджує комплексні заходи проти нафтогазового та фінансового секторів РФ, а також її "тіньового флоту". Ключовою ініціативою стала заборона на імпорт російського ЗПГ. Расмуссен наголосив, що Росії "стає все складніше фінансувати" війну.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас раніше анонсувала, що після ухвалення 19-го пакета негайно розпочнеться робота над 20-м. Вона також зазначила, що нові обмеження торкнулися і пересування російських дипломатів в межах ЄС.

У ніч на 23 жовтня (за Києвом) Мінфін США запровадило санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Список дочірніх фірм налічує 34 позиції. Президент США Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розсудливості. Він також закликав союзників США долучитися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх.