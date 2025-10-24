Угорщина погодилася на новий пакет санкцій ЄС проти Росії лише після того, як із документа прибрали всі положення, що могли зашкодити її інтересам.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 24 жовтня, якого цитує угорське видання Szeretlek Magyarország.

"Ми прибрали все, що було погано для Угорщини", — сказав Орбан, коментуючи схвалення санкцій 23 жовтня.

Він додав, що хоча ЄС "продовжує політику санкцій, яка є фундаментально неправильною", ухвалене рішення "не впливає на Угорщину негативно".

Прем'єр Угорщини також заявив, що втрати угорської економіки через війну становлять від 20 до 30 мільярдів євро. Водночас він не уточнив, яку частину цієї суми пов’язує безпосередньо з антиросійськими санкціями.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня 2025 року Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії, зосереджений на енергетиці, фінансах та військових технологіях. Остаточно його затвердили 23 жовтня.

Ключовим рішенням стала заборона на імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ), яка почне діяти з 2026-2027 років. У фінансовому секторі під заборону потрапили платіжна система "Мир" та банки "Альфа-Банк" і "МТС Банк". Також ЄС вперше запровадив обмеження на надання криптовалютних послуг росіянам.

Нові обмеження забороняють інвестиції у спеціальні економічні зони РФ, такі як "Алабуга". 45 нових компаній, що підтримують російський ВПК, потрапили під жорсткіші обмеження на експорт товарів подвійного призначення, мікроелектроніки та хімікатів. Крім того, до санкційного списку внесли 117 суден "тіньового флоту", які допомагали Росії обходити нафтові обмеження.

Запроваджено заборону на надання Росії високотехнологічних послуг, зокрема у сферах ШІ, квантових обчислень та космічної розвідки, а також послуг, пов'язаних із туризмом. Російським дипломатам обмежили вільне пересування Шенгенською зоною.

Загалом санкційний список розширили до 1980 людей та 683 організацій, додавши до нього, зокрема, генерала армії КНДР за участь у боях в Курській області.