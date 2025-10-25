На честь 23-річної біженки з України, вбитої у США, назвали новий вид метелика

23-річну українку Ірину Заруцьку, яка втекла від війни до США і була вбита у трамваї міста Шарлотт, увічнили, назвавши на її честь нововідкритий вид метеликів

Про це повідомляє WCNC News.

Новий вид метелика з роду "Celastrina" отримав назву Celastrina Iryna на честь 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку вбили у серпні 2025 року.

Ірина Заруцька переїхала до міста Шарлотт, штат Північна Кароліна, у 2022 році разом із матір'ю, сестрою та братом, рятуючись від повномасштабної війни в Україні. У серпні вона загинула внаслідок нападу в міському трамваї.

ABC News повідомляє, що дослідник Гаррі Павулаан виявив раніше невідомий вид метелика, зразки якого були зібрані в прибережних районах Південної Кароліни та Джорджії.

У своїй публікації в "Таксономічному звіті" (The Taxonomic Report) наприкінці вересня дослідник зазначив, що називає вид Celastrina Iryna "на знак поваги до Ірини Заруцької". Рідні описували Ірину як талановиту художницю, яка любила скульптуру, дизайн одягу та тварин.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США

22 серпня на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку. Дівчина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до США.

За даними поліції, Ірину смертельно поранили ножем. Підозрюваного в нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештувала поліція невдовзі після того, як прибула на місце події. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив убивства залишається невідомим, розслідування триває.

Зазначається, що Брауна заарештовували кілька разів із 2011 року. Серед звинувачень — тяжка крадіжка, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Майже всі звинувачення були зняті. У січні 2025 року його звинуватили в неправомірному використанні системи 911, розгляд якого наразі очікують.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для Дераклоса Брауна, а Ілон Маск пообіцяв виділити $1 мільйон на створення муралів із зображенням Ірини.

22 жовтня 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який має тривалу кримінальну історію, висунули звинувачення в окружному суді США по Західному округу Північної Кароліни. Його звинувачують у насильстві, що стало причиною смерті. Звинувачення передбачає можливість смертної кари.