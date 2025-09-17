Мати хлопця загиблої в США Ірини Заруцької Юлія розповіла Суспільному про найяскравіші моменти життя дівчини та їхні стосунки зі Стасом.

За словами жінки, Ірина Заруцька тісно спілкувалася з батьком, який залишився у Києві. Вона підтримувала його й була дуже прив’язана до родини. Юлія розповідає, що дівчина була творчою та талановитою — чудово малювала картини й часто додавала до них грибочки. Саме тому її хлопець Стас прикрасив надгробок Ірини наліпками з грибами.

"Це не має жодного стосунку до наркотичних асоціацій: Іра навіть міцного алкоголю не вживала", — наголошує жінка.

Найщасливішим періодом у житті Іри став рік, проведений зі Стасом. Вони жили разом, офіційно були прописані в одній оселі, розповідає Юлія. У США подекуди цивільний шлюб визнають законним, проте у штаті, де жила пара, потрібна офіційна реєстрація.

"Іра навіть боялася комусь зізнатися, наскільки вона щаслива, аби не «сполохати» це відчуття. На жаль, їхнє щастя трагічно обірвалося", — сказала Суспільному Юлія.

Американські медіа вже зверталися до Стаса по коментарі, однак він утримується від будь-яких висловлювань до початку суду, який запланований на 19 вересня. До цього хлопець Ірини у своїх Instagram-історіях поширював пости з критикою магістратки Терези Стокс. Відомо, що саме вона звільнила підозрюваного вбивцю Заруцької Декарлоса Брауна, пише The New York Post.

Для захисту вбивці навіть збирали донати на адвоката. Після того, як про це стало відомо, суспільство та медіа різко розкритикували таку ініціативу, і платформу для збору коштів заблокували. До блокування встигли зібрати близько 40 тисяч доларів, пише Fox News.

За даними поліції, підозрюваний нібито пов’язаний із місцевою мафією, тому з міркувань безпеки хлопцю та родині Ірини порадили наразі не робити публічних заяв. Нині Браун проходить психіатричну експертизу.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США

22 серпня на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку. Дівчина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до США.

За даними поліції, Ірину смертельно поранили ножем. Підозрюваного в нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештувала поліція невдовзі після того, як прибула на місце події. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив убивства залишається невідомим, розслідування триває.

Зазначається, що Брауна заарештовували кілька разів із 2011 року. Серед звинувачень — тяжка крадіжка, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Майже всі звинувачення були зняті. У січні 2025 року його звинуватили в неправомірному використанні системи 911, розгляд якого наразі очікують.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для Дераклоса Брауна, а Ілон Маск пообіцяв виділити $1 мільйон на створення муралів із зображенням Ірини.