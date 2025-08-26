У США вбили дівчину з України, яка приїхала, рятуючись від війни

У Сполучених Штатах вбили 22-річну українку Ірину Заруцьку, яка нещодавно приїхала до США, рятуючись від війни. Її знайшли мертвою у п’ятницю, 22 серпня, на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна. Підозрюваного у вбивстві затримали.

Про це повідомляє The Charlotte Observer.

За даними поліції, дівчину смертельно поранили ножем. У понеділок поліція відмовилася повідомити, чи сталося ножове поранення в поїзді, на платформі чи поблизу.

За даними платформи GoFundMe, дівчині було 22 роки.

“Іра нещодавно приїхала до Америки, рятуючись від війни і мріючи про нове життя. На жаль, її життя трагічно обірвалося”, — йдеться у дописі до збору коштів, щоб підтримати родину загиблої.

Підозрюваного у нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Згідно з судовими протоколами, Брауна заарештовували кілька разів з 2011 року. Звинувачення включали тяжку крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Майже всі звинувачення були зняті. У січні йому пред'явили звинувачення у неправомірному використанні системи 911, на розгляд якого наразі очікується.

У понеділок, 25 серпня, кілька членів міської ради закликали до дій щодо покращення безпеки громадського транспорту міста після ножових поранень та інших нещодавніх інцидентів насильства.