Федеральне велике журі у Північній Кароліні висунуло звинувачення 34-річному чоловіку за вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Напад стався в потязі в місті Шарлотт. Звинувачення передбачає можливість смертної кари.

Про це повідомляє NBC News.

22 жовтня 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який має тривалу кримінальну історію, висунули звинувачення в окружному суді США по Західному округу Північної Кароліни. Його звинувачують у насильстві, що стало причиною смерті.

Як йдеться у федеральному обвинувальному акті, велике журі встановило, що Браун "умисно вбив" Ірину Заруцьку під час нападу 22 серпня 2025 року в потязі Charlotte Area Transit System. Це звинувачення робить його кандидатом на смертну кару.

Адвокатка родини жертви Лорен О. Ньютон, заявила 23 жовтня, що вони "задоволені обвинувальним висновком і з нетерпінням чекають на швидке правосуддя для Ірини".

Адвокати Брауна утрималися від коментарів: "Наразі у нас немає коментарів".

Раніше, 3 жовтня, губернатор Північної Кароліни Джош Стайн оголосив про підписання "Закону Ірини". Цей закон "спонукає судову систему приділяти особливу увагу людям, які можуть становити незвичайний ризик насильства, перш ніж визначати їм заставу".

"Ми можемо і повинні робити більше для безпеки людей", — сказав губернатор у своєму відеозверненні.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США

22 серпня на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку. Дівчина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до США.

За даними поліції, Ірину смертельно поранили ножем. Підозрюваного в нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештувала поліція невдовзі після того, як прибула на місце події. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив убивства залишається невідомим, розслідування триває.

Зазначається, що Брауна заарештовували кілька разів із 2011 року. Серед звинувачень — тяжка крадіжка, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Майже всі звинувачення були зняті. У січні 2025 року його звинуватили в неправомірному використанні системи 911, розгляд якого наразі очікують.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для Дераклоса Брауна, а Ілон Маск пообіцяв виділити $1 мільйон на створення муралів із зображенням Ірини.