Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що виділить 1 мільйон доларів на створення муралів із зображенням убитої у США українки Ірини Заруцької.

Про це він написав у власній соцмережі X.

Ідею встановлення стінописів запропонував генеральний директор компанії Intercom, ірландський бізнесмен Еоган Маккейб. Він пообіцяв виділити 500 тисяч доларів у вигляді грантів по 10 тисяч для митців, які зобразять Ірину Заруцьку у відомих місцях американських міст.

"Будь ласка, зв’яжіться для отримання додаткової інформації, також поділіться цим повідомленням", — написав Маккейб у X.

У відповідь Маск написав, що готовий внести 1 мільйон доларів. Того ж дня Трамп написав у Truth Social, що вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької.

"Тварина, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути "швидко" (безсумнівно!) осуджена і засуджена лише до смертної кари. Іншого вибору не може бути", — написав Трамп.

Що відомо про вбивство українки Ірини Заруцької у США

22 серпня на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку. Дівчина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до США.

За даними поліції, її смертельно поранили ножем. Підозрюваного у нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив убивства невідомий. Розслідування триває.

Брауна заарештовували кілька разів із 2011 року. Серед звинувачень — тяжка крадіжка, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Майже всі звинувачення зняті. У січні 2025 року його звинуватили у неправомірному використанні системи 911, на розгляд якого наразі очікують.