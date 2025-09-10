Перейти до основного змісту
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
СШАДональд ТрампБіженціУКРАЇНАВБИВСТВОПОДІЇЖиттяСВІТ

Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької

Важливо
Катерина Бельмас
Розмір шрифту
Ірина Заруцька
У Сполучених Штатах вбили українку Ірину Заруцьку. Iryna Zarutska/Фейсбук

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для вбиці 23-річної українки Ірини Заруцької, яку 22 серпня знайшли мертвою на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Про це він написав у Truth Social.

"Тварина, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути "швидко" (безсумнівно!) осуджена і засуджена лише до смертної кари. Іншого вибору не може бути", — написав Трамп.

Нагадаємо, 22 серпня на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку. Дівчина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до США.

За даними поліції, дівчину смертельно поранили ножем. Підозрюваного у нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештувала поліція невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив вбивства залишається невідомим, розслідування триває.

Зазначається, що Брауна заарештовували кілька разів з 2011 року. Звинувачення включали тяжку крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Майже всі звинувачення були зняті. У січні 2025 року його звинуватили у неправомірному використанні системи 911, на розгляд якого наразі очікується.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок