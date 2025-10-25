У Франції судитимуть ув’язнених за обвинуваченням у погрозах смертю Саркозі

У Франції судитимуть кількох ув’язнених, які погрожували смертю експрезиденту Ніколя Саркозі у в’язниці Ла-Санте, де він відбуває 5-річний термін ув'язнення.

Про це повідомляють TF1 та BFMTV із посиланням на прокуратуру.

Двох підозрюваних доставили до суду 24 жовтня. Одного чоловіка звинувачують у "неодноразових погрозах" смертю колишньому президенту. У прокуратурі зауважили, що він, зокрема, казав, що Саркозі "буде погано у в’язниці". Тепер йому загрожує до 3 років позбавлення волі та штраф у розмірі 45 тисяч євро.

Іншого чоловіка обвинувачують у тому, що він передав свій телефон, на який були записані погрози та надалі транслювалися в соціальній мережі TikTok. Це правопорушення, серед іншого, передбачає до 5 років позбавлення волі.

Наступне судове засідання заплановане на 19 грудня 2025 року. Зараз чоловіків перевели з в'язниці Ла-Санте, що в районі Монпарнас, на півдні Парижа, до слідчих ізоляторів у Валь-д’Уазі та Ессоні.

Також у справі фігурує третій чоловік. Його підозрюють у співучасті та в незаконному володінні мобільним телефоном, у в’язниці. За останнє правопорушення йому загрожує 3 роки позбавлення волі та штраф у розмірі 270 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що Саркозі надали у в’язниці цілодобову охорону з двох поліцейських. Вони чергують біля камери експрезидента та супроводжують його на прогулянках, у спортзалі, бібліотеці, під час візиту до лікаря тощо.

За що засудили Саркозі

25 вересня 2025 року суд визнав винним Саркозі у справі про фінансування його виборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі та засудив до п'яти років ув'язнення. Суддя постановив, що експрезидент має почати відбувати покарання негайно, не чекаючи на розгляд апеляції, через "серйозність порушення громадського порядку". Саркозі своєї провини не визнає.

21 жовтня він почав відбувати термін ув'язнення у в'язниці Ла-Санте в районі Монпарнас, на півдні Парижа.

Що відомо про Ніколя Саркозі та справи проти нього

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007-го по 2012 рік. У 2011 році він активно підтримував військову інтервенцію в Лівії, де почалося повстання проти режиму Каддафі. Іноземні бомбардування допомогли повстанцям зміцнити позиції, режим Каддафі був повалений, а лідера вбили.

У березні 2021 року Саркозі визнали винним у торгівлі впливом та корупції. Йому призначили рік ув’язнення та два роки умовно. Фактичне покарання замінили на носіння електронного браслета та частковий домашній арешт.

Восени 2021 року Саркозі визнали винним у ще одному кримінальному провадженні — щодо незаконного фінансування передвиборчої кампанії 2012 року. Спочатку йому присудили рік ув’язнення, пізніше вирок пом’якшили до шести місяців з можливістю замінити тюремне ув’язнення на носіння електронного браслета.