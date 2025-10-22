Експрезиденту Франції Саркозі у в’язниці надали цілодобову охорону

Експрезиденту Франції Ніколя Саркозі, засудженому на 5 років, надали цілодобову охорону з двох поліцейських.

Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що двоє правоохоронців зі служби захисту перебуватимуть з ним цілодобово, щоб гарантувати його фізичну безпеку. Вони чергуватимуть біля камери Саркозі та супроводжуватимуть його всюди — на прогулянках, у спортзалі, бібліотеці чи під час візиту до лікаря.

Це відбуватиметься попри те, що для експрезидента від початку передбачили такий режим пересування за межами камери, щоб він ніколи не перетинався з іншими в’язнями.

За даними медіа, рішення про надання охоронців Саркозі здивувало персонал в'язниці.

За що засудили Саркозі

25 вересня 2025 року суд визнав винним Саркозі у справі про фінансування його виборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі та засудив до п'яти років ув'язнення. Суддя постановив, що експрезидент має почати відбувати покарання негайно, не чекаючи на розгляд апеляції, через "серйозність порушення громадського порядку". Саркозі своєї провини не визнає.

21 жовтня він почав відбувати термін ув'язнення у в'язниці La Santе в районі Монпарнас, на півдні Парижа.

Що відомо про Ніколя Саркозі та справи проти нього

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007-го по 2012 рік. У 2011 році він активно підтримував військову інтервенцію в Лівії, де почалося повстання проти режиму Каддафі. Іноземні бомбардування допомогли повстанцям зміцнити позиції, режим Каддафі був повалений, а лідера вбили.

У березні 2021 року Саркозі визнали винним у торгівлі впливом та корупції. Йому призначили рік ув’язнення та два роки умовно. Фактичне покарання замінили на носіння електронного браслета та частковий домашній арешт.

Восени 2021 року Саркозі визнали винним у ще одному кримінальному провадженні — щодо незаконного фінансування передвиборчої кампанії 2012 року. Спочатку йому присудили рік ув’язнення, пізніше вирок пом’якшили до шести місяців з можливістю замінити тюремне ув’язнення на носіння електронного браслета.