Ніколя Саркозі у в'язниці: експрезидент Франції почав відбувати 5-річний термін

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі 21 жовтня почав відбувати п'ятирічний термін ув'язнення. Він став першим президентом в історії країни, якого відправили до в'язниці. Саркозі визнали винним у злочинній змові через незаконне фінансування його передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє France24 та Le Figaro.

Через кілька хвилин після ув'язнення колишнього президента, один з адвокатів Крістоф Інгрейн перед вʼязницею оголосив, що "подав клопотання про звільнення".

За що засудили Саркозі

Ніколя Саркозі, який був президентом Франції з 2007-го по 2012 рік, 25 вересня визнали винним у справі про фінансування його виборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі. Суддя постановив, що експрезидент має почати відбувати покарання негайно, не чекаючи на розгляд апеляції, через "серйозність порушення громадського порядку". Саркозі своєї провини не визнає.

Зранку цього ж дня Саркозі написав у своєму Х, що засуджує "судовий скандал" та про "шлях страждань", який, за його словами, він переживає "вже понад 10 років".

"Це випадок незаконного фінансування без будь-якого фінансування!" — написав він, додавши, що розслідування "розпочали на основі документа, хибність якого тепер встановлена".

В яких умовах його утримуватимуть

Саркозі відбуватиме покарання у паризькій в'язниці Ла-Санте. З міркувань безпеки його триматимуть окремо від решти ув'язнених. За даними персоналу, його камерою, ймовірно, стане приміщення площею дев'ять квадратних метрів у крилі для одиночного ув'язнення. Це дозволить уникнути контактів із засудженими та несанкціонованих фото, які можуть зробити на контрабандні мобільні телефони.

У минулому в цій в'язниці утримували міжнародного терориста Карлоса Шакала та колишнього панамського військового лідера Мануеля Нор'єгу. Ув'язнені в одиночних камерах мають право на одну годинну прогулянку на день на самоті.

Як відреагували на його прибуття

За даними репортерів AFP, інші засуджені зустріли прибуття Саркозі вигуками зі своїх камер: "Ласкаво просимо, Саркозі!" та "Саркозі тут".

Експрезидент раніше розповів в інтерв'ю, що взяв із собою до в'язниці біографію Ісуса та роман "Граф Монте-Крісто" про невинно засудженого чоловіка, який тікає, щоб помститися.

Мітинг на підтримку експрезидента

Тим часом у Парижі триває мітинг на підтримку Ніколя Саркозі. Акцію, ініційовану його синами Жаном, П'єром та Луї, проводять у 16-му окрузі столиці — перед віллою Монморансі, де жив експрезидент.

Напередодні ув'язнення Ніколя Саркозі прийняв у Єлисейському палаці чинний президент Емманюель Макрон. Цей крок викликав критику з боку опозиції. Зокрема, перший секретар Соціалістичної партії назвав це президентське запрошення "аномалією та тиском на правосуддя".

Прихильник тримає плакат із портретом експрезидента Ніколя Саркозі та гаслом "Сильна Франція" під час мітингу в день початку п'ятирічного тюремного ув'язнення експрезидента у в'язниці Санте, Париж, Франція, 21 жовтня 2025 року. REUTERS/Benoit Tessier

Що відомо про Ніколя Саркозі та справи проти нього

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007-го по 2012 рік. У 2011 році він активно підтримував військову інтервенцію в Лівії, де почалося повстання проти режиму Каддафі. Іноземні бомбардування допомогли повстанцям зміцнити позиції, режим Каддафі був повалений, а лідера вбили.

У березні 2021 року Саркозі визнали винним у торгівлі впливом та корупції. Йому призначили рік ув’язнення та два роки умовно. Фактичне покарання замінили на носіння електронного браслета та частковий домашній арешт.

Восени 2021 року Саркозі визнали винним у ще одному кримінальному провадженні — щодо незаконного фінансування передвиборчої кампанії 2012 року. Спочатку йому присудили рік ув’язнення, пізніше вирок пом’якшили до шести місяців з можливістю замінити тюремне ув’язнення на носіння електронного браслета.