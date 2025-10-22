Саркозі почав писати книжку

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який 21 жовтня почав відбувати 5-річний термін у тюрмі, пише книгу.

Про це розповів його адвокат Жан-Мішель Дарруа, цитують TF1, Franceinfo та BFMTV.

У паризькій в'язниці "Ла-Санте" Ніколя Саркозі прийняв перших відвідувачів у кімнаті для зустрічей. Спочатку дружину, а потім одного зі своїх адвокатів.

"Сьогодні він займався спортом. Він почав писати свою книгу. Ось так, це місце... Це не Club Méditerranée", – прокоментував Дарруа. Деталей, про що буде книга, адвокат не надав.

Захисник експрезидента також розповів, що Саркозі привіз у камеру з собою дві книжки: "Граф Монте-Крісто" і "Життя Ісуса Христа".

Ніколя Саркозі, ймовірно, пробуде у в'язниці щонайменше кілька тижнів. Він чекає на рішення суду про можливе звільнення, адже його адвокати 21 жовтня подали клопотання про це.

За що засудили Саркозі

Ніколя Саркозі, який був президентом Франції з 2007-го по 2012 рік, 25 вересня визнали винним у справі про фінансування його виборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі. Суддя постановив, що експрезидент має почати відбувати покарання негайно, не чекаючи на розгляд апеляції, через "серйозність порушення громадського порядку". Саркозі своєї провини не визнає.

Що відомо про Ніколя Саркозі та справи проти нього

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007-го по 2012 рік. У 2011 році він активно підтримував військову інтервенцію в Лівії, де почалося повстання проти режиму Каддафі. Іноземні бомбардування допомогли повстанцям зміцнити позиції, режим Каддафі був повалений, а лідера вбили.

У березні 2021 року Саркозі визнали винним у торгівлі впливом та корупції. Йому призначили рік ув’язнення та два роки умовно. Фактичне покарання замінили на носіння електронного браслета та частковий домашній арешт.

Восени 2021 року Саркозі визнали винним у ще одному кримінальному провадженні — щодо незаконного фінансування передвиборчої кампанії 2012 року. Спочатку йому присудили рік ув’язнення, пізніше вирок пом’якшили до шести місяців з можливістю замінити тюремне ув’язнення на носіння електронного браслета.