Паризький кримінальний суд засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до пʼяти років через фінансування передвиборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках. Саркозі подає апеляцію.

Про це повідомляє французький суспільний мовник France info та агентство Reuters.

Колишнього президента засудили до п’яти років позбавлення волі з відстроченим наказом про арешт. BFMTV уточнює, Саркозі вручать повістку про явку до Національної фінансової прокуратури, яка призначить дату його ув'язнення. Це покарання підлягатиме негайному виконанню навіть попри його апеляцію.

Крім того, Саркозі призначили 100 тисяч євро штрафу й заборонили обіймати державні посади на 5 років.

"Те, що сталося сьогодні в цій залі суду в Парижі, надзвичайно серйозно для верховенства права", – заявив колишній президент, і оголосив про подачу апеляції.

Однак суд виправдав Саркозі за всіма іншими звинуваченнями, зокрема в корупції та отримання незаконного фінансування виборчої кампанії.

Серед інших обвинувачених у суді були колишній помічник Саркозі Клод Геан та колишній міністр внутрішніх справ Бріс Ортефе — обох засудили за корупцію до 6 і 2 років тюрми відповідно. Троє інших обвинувачених були виправдані.

Як заявила голова суду Наталі Гаваріно, Саркозі "дозволив своїм близьким соратникам діяти з метою отримання фінансової підтримки від лівійського режиму".

Слідство тривало понад 10 років. У справі фігурували свідчення про валізи з п'ятьма мільйонами євро, нібито доправлені до Парижа з Лівії в 2006-2007 роках. За версією звинувачення, саме ці кошти могли лягти в основу передвиборчої кампанії Саркозі.

Сам політик впродовж усього процесу заперечував звинувачення і називав справу "ганьбою для журналістики".

Що відомо про Ніколя Саркозі та справи проти нього

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік. У 2011 році він активно підтримував військову інтервенцію в Лівії, де почалося повстання проти режиму Каддафі. Іноземні бомбардування допомогли повстанцям зміцнити позиції, режим Каддафі був повалений, а лідера вбили.

У березні 2021 року Саркозі визнали винним у торгівлі впливом та корупції. Йому призначили рік ув’язнення та два роки умовно. Фактичне покарання замінили на носіння електронного браслета та частковий домашній арешт.

Восени 2021 року Саркозі визнали винним у ще одному кримінальному провадженні — щодо незаконного фінансування передвиборчої кампанії 2012 року. Спочатку йому присудили рік ув’язнення, пізніше вирок пом’якшили до шести місяців з можливістю замінити тюремне ув’язнення на носіння електронного браслета.