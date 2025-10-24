Премʼєр-міністерка Литви Інга Ругінене після інциденту з російськими винищувачами, які понад десять секунд перебували у повітряному просторі країни, заявила, що Литва може збивати такі літаки, проте лише у крайніх випадках.

Про це пише литовське видання LRT.

За її словами, у цій ситуації відповідні служби продемонстрували здатність приймати жорсткі рішення "тут і зараз".

"Інцидент, що стався, продемонстрував нашу готовність. Винищувачі НАТО були підняті в повітря тієї самої секунди, патрулювали та контролювали повітряний простір, не тільки забезпечуючи безпеку, а й посилаючи сигнал про те, що ми не потерпимо подібних дій", — сказала Ругінене.

Вона сказала, що винищувачі підняли, щоб оцінити ситуацію, але додала: у разі потреби Литва готова збивати російські літаки у своєму повітряному просторі.

"Нам потрібно розуміти, якими будуть наслідки, якщо ми застосуємо вогонь. Звичайно, ми готові зробити це в крайньому випадку, але поки що ми стабілізували ситуацію саме так", — сказала премʼєрка.

Крім того, Ругінене повідомила, що підготовка до оборони у всіх європейських країнах йде "хорошими темпами", а Литва в цьому питанні є лідером.

"Я вже отримала позитивні сигнали від США щодо нашого серйозного та відповідального підходу до оборони. Наші сусіди намагаються не відставати від нас. Ми посилаємо противнику достатньо чіткі сигнали", — додала Ругінене.

Нагадаємо, напередодні увечері два російські літаки з Калінінградської області вторглися в повітряний простір Литви.

"Літак Су-30 РФ, який, ймовірно, виконував тренування з дозаправлення в Калінінградській області, та літак Іл-78, який здійснював дозаправлення, вторглися в територію Литви приблизно на 700 метрів і залишили повітряний простір Литви, пробувши в ньому приблизно 18 секунд", – ідеться в повідомленні.

Після інциденту тимчасового повіреного у справах посольства РФ в Литві викликали до МЗС, де вручили ноту протесту і висловили рішучий протест щодо порушення повітряного простору Литви.