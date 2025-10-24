До Києва з візитом прибула міністерка економіки Німеччини Райхе

У п'ятницю, 24 жовтня, до Києва з візитом прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Райхе відвідує українську столицю в період масованих російських ударів по енергосистемі України.

"Україна стикається з четвертою зимою війни, і зараз Росія посилила свої атаки на енергопостачання України, що ставить під велику загрозу забезпечення електроенергією та теплом узимку", — заявила міністерка після прибуття до Києва.

За її словами, для відновлення та забезпечення енергопостачання потрібна термінова допомога. Райхе пообіцяла під час своєї поїздки з'ясувати, як Берлін може надати більш конкретну та ефективну підтримку Україні у цій сфері.

Окрім збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, основну увагу під час візиту буде приділено розширенню німецько-української співпраці в оборонній галузі.

"Політика безпеки завжди є також економічною політикою", — сказала Райхе, додавши, що її метою є зближення німецьких та українських оборонних компаній.

22 жовтня уряд Норвегії оголосив про надання Україні 1,5 мільярда норвезьких крон (близько 135 мільйонів доларів) на забезпечення електроенергії та доступу до тепла в зимовий сезон.

Швеція з наближенням зими також вирішила виділити Україні через Світовий банк 35 мільйонів євро.