Іспанія фінансуватиме закупівлю американської зброї для України через НАТО

Уряд Іспанії вирішив долучитися до координованої НАТО програми PURL , щоб профінансувати закупівлю американської зброї для Києва на тлі нагальної потреби України в озброєнні для протидії російським атакам на енергетичну інфраструктуру.

Про це пише іспанське видання El País із посиланням на урядові джерела.

За даними видання, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес обговорив це питання 21 жовтня у телефонній розмові з президентом Зеленським. Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес спілкувалася зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Українська сторона наголосила на необхідності негайного задоволення запитів на зброю перед зимою.

Програму PURL запустили у серпні 2025 року після того, як президент США Дональд Трамп відмовився продовжувати безоплатні постачання зброї Україні. У відповідь кілька країн НАТО вирішили добровільно фінансувати закупівлі американського озброєння для Києва. За серпень Німеччина, Нідерланди, Канада, Данія, Норвегія та Швеція профінансували чотири пакети на близько 2 мільярдів доларів, що містили ракети Patriot та HIMARS. Пізніше до програми долучилися країни Балтії, Бенілюксу, Фінляндія та Ісландія.

Генсек НАТО Марк Рютте обґрунтував програму тим, що "деякі речі [необхідні Україні] можуть забезпечити лише Сполучені Штати". Міністерка оборони Іспанії Роблес раніше заявляла про готовність долучитися: "Іспанія завжди буде частиною розв'язання проблем... пріоритетом є Україна".

Видання зазначає, що Іспанія вже постачає Україні військову техніку власного виробництва на €1 млрд щорічно згідно з угодою, підписаною у травні 2024 року.

Програма PURL передбачає оплату саме американської зброї, що викликало застереження, наприклад, у Франції. Однак військові джерела El País пояснюють: "Ми не можемо дати українцям те, що потрібно нам, а те, що потрібно їм".

Сума, яку має сплатити Іспанія, ще не визначена. Україна просила, щоб загальний бюджет PURL досяг 3,5 мільярда доларів до кінця жовтня. З огляду на внески інших країн, внесок Іспанії може становити близько 200 мільйонів євро, припускають експерти. El País також зазначає, що цей крок може сприяти послабленню напруги між Мадридом і Вашингтоном на тлі вимог Трампа щодо збільшення Іспанією оборонних витрат.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у межах угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.