Bloomberg: Італія готова приєднатися до ініціативи PURL для України

Італія хоче долучитися до ініціативи PURL із закупівлі озброєння для України в американських виробників.

Про це, як повідомляють джерела Bloomberg, минулого тижня сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Офіційно італійське оборонне відомство наразі не підтвердило таку свою ініціативу.

Рим спочатку був проти участі в програмі PURL. Влада країни заявляла, що Україна має й інші можливості для закупівлі зброї. Як додає Bloomberg, Італія змінила свою думку частково через побоювання, що її роль в альянсі може послабитися, якщо програма стане домінуючою для деяких союзників.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у межах угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.