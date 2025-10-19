Очільник Міноборони Швеції Пол Йонсон закликав закликали країни Європи перейти до "режиму війни, щоб захищати та підтримувати мир".

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

Шведський міністр оборони закликав європейські країни готуватися до можливих воєнних викликів, наголосивши на необхідності зміни мислення та переходу в "режим війни" для збереження миру на континенті.

"Нам потрібне глибоке усвідомлення по всій Європі того, що нами рухає спільне прагнення жити у світі. Щоб зберегти цей світ, ми маємо бути готовими до можливої війни — як морально, так і у військовому відношенні", — вважає Йонсон.

Також, за його словами, європейцям потрібно змінити менталітет. Він наголосив, що "ми маємо перейти в режим війни, щоб рішуче стримувати, захищати та підтримувати мир".

Окрім цього, він стверджує, що у Швеції переважна більшість громадян підтримує допомогу Україні та виступає за посилення обороноздатності країни.

"Близько 90% населення хочуть зберегти або розширити підтримку України, а більшість виступає за збільшення оборонних видатків. Мир — це не дар, це те, що ми маємо захищати щодня", — сказав Йонсон.

15 жовтня шведський міністр оборони заявляв, що Швеція готова робити більше у контексті військової допомоги Україні, зокрема щодо участі у програмі PURL і в авіаційній коаліції. За його словами, спочатку Стокгольм хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.