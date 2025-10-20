Засідання Коаліції охочих за участі Зеленського відбудеться у Лондоні 24 жовтня

Засідання країн Коаліції охочих відбудеться в Лондоні у п’ятницю, 24 жовтня. У зустрічі також візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Про це Суспільному повідомили в офісі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Там коротко поінформували, що у зустрічі візьмуть участь "деякі європейські лідери", а також глава України Володимир Зеленський. Інших деталей щодо порядку денного пресслужба Стармера не навела.

19 жовтня під час свого звернення Зеленський казав, що доручив українським дипломатам готувати зустріч Коаліції рішучих.

20 жовтня президент під час розмови з очільницею данського уряду Метте Фредеріксен анонсував "багато зустрічей і перемовин" у Європі. Про те, чи полетить він до Лондона, глава держави не сказав.

Останній саміт Коаліції охочих відбувся 4 вересня у Парижі. Тоді за його підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн об'єднання погодилися або відправити війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі. За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди.