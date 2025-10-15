Норвегія виділить до $200 млн на програму PURL для України

Норвегія планує виділити 2 мільярди крон (близько 198 млн доларів) на програму PURL із закупівлі американської зброї для України.

Про це 15 жовтня оголосили на сайті норвезького уряду.

Як ідеться у пресрелізі, Норвегія зараз разом з кількома іншими країнами Європи долучається до забезпечення військового пакета допомоги, який має забезпечити Україну високопріоритетним оборонним обладнанням.

"Ми плануємо виділити 2 мільярди крон на пакет підтримки, який координує НАТО", — заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

А міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік наголосив, як на полі бою для ЗСУ важливе військове обладнання, яке фінансують для Києва європейські партнери. Зокрема, для оборони велику цінність мають дрони, артилерія та сучасні засоби ППО.

Норвегія спільно з Данією та Швецією вже долучалася до закупівлі в США зброї для України. Тоді Осло внесло 1,5 мільярда крон.

Раніше Уряд Норвегії представив проєкт державного бюджету на 2026 рік, в якому закладено 70 мільярдів норвезьких крон (5,9 млрд євро) на військову підтримку України.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.