Польща застерегла президента Росії Володимира Путіна від прольоту через її повітряний простір на саміт в Угорщині з президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що в такому разі вона буде змушена виконати міжнародний ордер на арешт.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Reuters.

"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак для передачі підозрюваного суду в Гаазі. Я думаю, російська сторона про це знає. І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваюся, за участю жертви агресії, літак прямуватиме іншим маршрутом", — сказав він.

Щоб уникнути прольоту над Україною, російській делегації необхідно буде пролетіти через повітряний простір щонайменше однієї країни Європейського Союзу. Усі країни ЄС є членами МКС, хоча Угорщина перебуває в процесі виходу зі складу суду. Ордер Міжнародного кримінального суду зобов'язує держави-члени суду заарештувати Путіна, якщо він ступить на їхню територію.

У 2023 році, МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою в незаконному переміщенні та депортації населення, в тому числі дітей, з окупованих територій України. Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та заперечує ці звинувачення.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.