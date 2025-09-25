У Франції з понеділка, 22 вересня, судять 38-річного будівельника Седріка Жубіляра. Чоловіка підозрюють в убивстві своєї дружини. Жінка зникла у грудні 2020 року, її тіло так і не знайшли, Жубіляр заперечує свою провину.

Про це пишуть Le Figaro, Le Monde та BFMTV.

Передісторія

33-річна Дельфіна Жубіляр працювала нічною медсестрою в клініці. Вона була одружена з Седріком 7 років, у пари було двоє дітей — старший хлопчик Луї і маленька дівчинка Елія. Чоловік частково жив за рахунок дружини, був ревнивим. Але Деьфіна була гарною дружиною Дельфіна вирішила розлучитися з чоловіком, піти до іншого. Седрік не дуже заперечував, хоча просив її не спішити, адже на той момент доньці було тільки 18 місяців. Дельфіна зникла в ніч з 15 на 16 грудня 2020 року, між 23:00 та 4:00 ранку. Седрік сам забив на сполох і телефонував у поліцію, говорячи, що дружини нема.

Слідство

Слідство стверджує, що вона в той період була у відпустці і вдома, з дітьми та Седріком, нікуди не виходила тієї ночі, тож її не міг вбити коханець чи якийсь злочинець з метою пограбування, також Дельфіна не мала на думці самогубство.

Також слідчі встановили, що розлучення не йшло гладко, Седрік не міг змиритися з розставанням, переслідував дружину, відстежував її місцезнаходження, перевіряв виписки з її кредитних карток, обшукував її телефон і дізнавався про її витрати на оренду автомобіля, бронювання готелю та купівлю білизни.

Справа налічує 27 томів і 15 136 позицій, 65 свідків та 11 експертів. Були проведені незвичайні експертизи, зокрема щодо міцності оправ окулярів і запотівання всередині автомобілів.

Також є свідчення їхнього сина Луї, який бачив уночі на 16 грудня, що батьки сварилися та штовхалися біля ялинки. А сусідки, які вийшли на терасу після перегляду фільму чули близько 23:00 "жіночі крики, крики страху".

Цей злочин — без тіла жертви, без зізнання, без даних ДНК, без записів з телефонів чи камер відеоспостереження, які б раз і назавжди розв'язували питання про вину чи невинуватість.

Що відомо про Седріка

Психологиня і судова експертка Гаель Карро-Альфор ретельно вивчила життя підсудного. Його мати завагітніла ним у 15 років, віддала в притулок, забрала, а потім не захищала від серйозного насилля з боку вітчима. Хоча чоловік каже, що "сам заслужив" на побої від вітчима, бо нібито "не був хорошим сином". Седрік також виховувався у дитячих будинках та прийомних сім'ях.

У дорослому житті він прагнув слави: "Це правда, що я люблю займати місце, бути імпозантним, показувати себе, це безперечно", — казав Седрік.

Він вів життя звичайної людини, хоча знайомі дають йому різні характеристики: "патологічний брехун" (директорка дитячого садка), "енергійний і відчайдушний" (його мати), "ніколи не сердиться і задоволений усім" (мати його першої прийомної сім'ї, єдиного місця, де його любили), "хоробрий хлопець" (перший керівник підприємства, яке його найняло), "ледар, який не визнає своїх помилок" (інший керівник Седріка) тощо.

Після шестимісячного розслідування Седріку Жубіляру 18 червня 2021 року висунули обвинувачення. Чоловіка помістили під варту. Судові засідання у справі почалися з цього понеділка, 22 вересня. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Седрік не визнає провину. 23 вересня в суд прийшла адміністраторка, відповідальна за інтереси дітей подружжя Жубіляр. Вона сказала, що син Луї впевнений, що це його батько вбив маму. На що Седрік відповів:

"Я не розумію цю позицію, знаючи, що я не вбивав Дельфіну. Коли адміністраторка дивиться мені просто в очі й вимагає відповідей, яких навіть я сам не можу дати, я відчуваю себе зачепленим і дискримінованим".